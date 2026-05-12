皇族数の確保策をめぐり中道改革連合は、旧宮家の男系男子を養子として迎えることについて、「制度化することも考えられる」などとする見解案を正式に決定しました。中道・皇位継承検討本部笠浩史 本部長「今回取りまとめた考え方をしっかりと反映をさせていくことができるように、引き続き緊張感を持って臨んでまいりたい」中道はきょう午後、執行役員会を開き、皇族数の確保策をめぐる党の見解案を正式決定しました。中道