衆院憲法審の幹事懇談会に臨む（左から）自民党の新藤義孝与党筆頭幹事、古屋圭司会長、中道改革連合の国重徹野党筆頭幹事＝12日午前大規模災害などに備えた緊急事態条項創設の憲法改正論議を巡り、衆院法制局が作成した条文のイメージ案が12日判明した。これまでの与野党の議論を踏まえた「たたき台」の位置付け。選挙の実施や国会開催が困難な場合に備え、国会議員の任期延長を可能にし、内閣が法律に代わる「緊急政令」を制定