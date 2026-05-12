皇后さまは日本赤十字社の名誉総裁として「全国赤十字大会」に出席し、活動を支えた人たちをねぎらわれました。皇后さまは午前11時ごろ、東京・渋谷区の会場に到着し、関係者と笑顔であいさつをかわされました。「全国赤十字大会」は赤十字の活動にあたる人たちを労うもので、名誉総裁の皇后さまや副総裁の紀子さまら、女性の皇族方が出席されました。皇后さまは活動を支えた個人や団体に盾などを手渡されました。また、防災意識を