俳優山〓賢人（31）が12日、都内で、高級時計ブランド、ウブロの新作「ビッグ・バンリローデッド」ローンチイベントに出席した。16年間の俳優人生を振り返り、山〓は「今年32歳になるので、人生の半分以上を俳優として仕事をさせてもらった。これからは、俳優人生の方が長くなっていくと思うと感慨深い。これからも挑戦し続けたい」と話した。この先目指す俳優像を聞かれると、「自分らしさを探して、今まで自分が役柄、作品を通