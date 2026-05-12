中東情勢の混乱が長期化する中、その影響はポテトチップスのパッケージにも及んでいます。フジテレビ経済部・智田裕一解説副委員長に、「パッケージ変更、なぜ白黒に？」「店頭への影響はどこまで拡大するのか」、この2つのポイントについて聞いていきます。山崎夕貴キャスター：まずは1つ目のポイントです。カルビーは一部の商品でパッケージを変更するということですが、なぜ白黒にするのでしょうか？フジテレビ・智田裕一解説副