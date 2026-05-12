22年5月11日に61歳で亡くなった上島竜兵さんの妻で、ものまねタレントの広川ひかる（55）が12日、ブログを更新。夢に出てきたという上島さんの“おつげ”で馬券を購入した結果を報告した。広川は「夢のおつげ？」とのタイトルを付けた投稿で、「一昨日の朝、竜ちゃんが夢に出てきましたと」と切り出し、「TVのリモコンを持って『単三電池が7本欲しい』と言っていました」と夢で見た上島さんの言動を記述。「何かメッセージ的なこと