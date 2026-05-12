5月12日、三遠ネオフェニックスは、河田チリジが2025－26シーズン限りで契約満了となることを発表した。河田は同日付で自由交渉選手リストに登録されている。 南アフリカ出身で36歳の河田は、208センチ122キロの体格を誇るセンター。日本では2015－16シーズンから熊本ヴォルターズ、仙台89ERS、バンビシャス奈良、福島ファイヤーボンズでプレーし、2020－21シ}