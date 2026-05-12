5月12日、B1西地区の佐賀バルーナーズは、レイナルド・ガルシアが契約満了に伴い、2025－26シーズン限りで退団することを発表した。同日付でBリーグ自由交渉選手リストへ公示されている。 キューバ出身で35歳のガルシアは、187センチ95キロのポイントガード。2020－21シーズンに佐賀へ加入すると、2022－23シーズンのB2優勝に大きく貢献した。B1昇格後も主