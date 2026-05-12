メックがこの日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を２２５億円から２４５億円（前期比１７．０％増）へ、営業利益を６５億円から７６億円（同３２．２％増）へ、純利益を４６億円から５５億５０００万円（同１０．４％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間４０円・期末５６円の年９６円から中間・期末各５５円の年１１０円へ引き上げた。 生成ＡＩやデータセンター向け半導体