ファジアーノ岡山に所属する元日本代表DF立田悠悟の妻で女優の松宮なつさんが11日、自身のX(@Natsu_Matsumiya)で夫とのツーショットを投稿した。立田は10日にアウェーで行われたJ1百年構想リーグWEST第16節・ヴィッセル神戸戦(○3-0)で先発フル出場。試合中に頭部を負傷し、テーピングを巻いた状態で完封勝利に貢献した。試合後に「5連戦の5戦目。最高でした。そして5連戦、全て本気で戦い抜いた旦那さん ひとまず本当にお疲