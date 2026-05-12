毛づくろいをする猫ちゃん（⇒次へ）【画像を見る】明らかに歓迎ムードではない顔つき…からの⁉塩対応な猫ちゃんのギャップがたまらんほかの家族には甘えん坊なのに、自分にだけつれない態度のわんちゃんや猫ちゃん。それでもめげずに自分から手を出してしまうのは、動物好きあるあるなのかもしれません。コントのような猫ちゃんと息子さんとのやり取りが、Instagramで話題になっています。動画を投稿したのは4匹の猫と暮