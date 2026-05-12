ファルコホールディングス [東証Ｓ] が5月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.6％増の26.8億円になり、27年3月期も前期比6.0％増の28.5億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比3円増の128円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.3％増の7.7億円に伸び、売上営業利益率は前