東京エネシス [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比65.1％増の55.1億円に伸び、27年3月期も前期比35.9％増の75億円に拡大を見込み、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比14円増の77円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.0％減の26.7億円となり、売上営業利益率は前年同期