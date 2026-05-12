富士製薬工業 [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比93.0％増の42.6億円に拡大し、通期計画の58.8億円に対する進捗率は72.5％に達し、5年平均の62.8％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比28.1％減の16.1億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の