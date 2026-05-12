太平洋セメント [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比0.4％減の750億円になり、27年3月期も前期比6.8％減の700億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比20円増の120円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比46.1％増の148億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.3％→6.8％に改善した。 株探ニ