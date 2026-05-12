DeNAの木村洋太球団社長が12日、山本祐大選手のトレード決定について、その理由を明かしました。木村球団社長はまずトレードを決定した理由について「今年優勝するため、中長期強いチームであり続けるため。投手陣がしばらく課題になっていた。直近は外国人選手だらけの先発陣。日本人選手で投手の選手層の厚みをつくるのが最重要課題との認識」と語りました。トレードでソフトバンクに移籍する山本祐大選手は、DeNAの主力捕手。そ