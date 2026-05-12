大分県宇佐市で初夏の訪れを告げる風物詩、そうめんの天日干しが最盛期を迎えています。 【写真を見る】潮風に揺れるそうめん天日干し五月晴れの中ピーク迎える大分・宇佐市 白いカーテンのように潮風に穏やかにゆれるそうめん。 創業100年を超える宇佐市長洲の四井製麺工場では、毎年この時期から昔ながらの天日干しでそうめんを乾燥させています。きょうも5人のスタッフが早朝から作ったおよそ800キロを木の