気象庁気象庁は12日、南米ペルー沖から西の海域にかけての海面水温が平年よりも高い状態が続く「エルニーニョ現象」が、夏までに発生する可能性が90％に高まっていると発表した。現状について「平常の状態とみられるが、エルニーニョ現象時の特徴に近づきつつある」と分析している。4月10日の発表では、現状を「平常の状態」と分析し、夏に発生する可能性を70％としていた。エルニーニョ現象は世界の異常気象の一因とされる