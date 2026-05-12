パナソニックホールディングス（ＨＤ）が１２日に発表した２０２６年３月期連結決算は、売上高が前期比４・８％減の８兆４８７億円、最終利益が４８・２％減の１８９５億円となり、２年連続で減収減益だった。電気自動車（ＥＶ）市場の減速で車載用電池の販売が低迷したほか、１万２０００人規模の人員削減を含む構造改革費用が業績を圧迫した。２７年３月期は、売上高が５・６％減の７兆６０００億円、最終利益が２・２倍の４