社会学者の古市憲寿氏が１０日、ＴＯＫＹＯＦＭ「日曜夜に、こっそり」で、１５年親交がある安倍昭恵さんについて、驚きのエピソードを披露した。リスナーからの芸能人でいい人は？という質問から、鈴木おさむ氏が笑福亭鶴瓶の名を挙げ、一般のファンも飲み会に誘っている…という豪快エピソードを紹介。すると古市氏が「それを言ったら安倍昭恵さん。ファーストレディ時代ですよ？名刺に自宅住所も携帯も全部書いていたが、