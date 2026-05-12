ボートレース徳山の「防長交通杯争奪戦」が１２日、開幕した。１０Ｒでは１３５期の養成所チャンプ・吉田一心（２２＝大阪）が５コースから鮮やかにまくり差し一閃。初日１走で白星発進を決めた。インから先マイした西舘健にＢＳで舳先をかけると、２Ｍを先取って１着。非凡なレースセンスを見せつけた。「展示からちょっと伸びていたので、全速で行ければいい立ち位置で勝負できるかなと思っていた」と冷静に振り返った。舟