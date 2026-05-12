元ドジャースのスター選手で昨季は韓国・キウムでプレーしたヤシエル・プイグ外野手（３５）が新天地のカナダで衝撃デビューを果たした。プイグは今年２月に違法賭博組織の捜査で虚偽の供述、および司法妨害の罪で陪審員から有罪評決を受け、今月２６日（日本時間２７日）に判決が下るが、最長１５年の禁錮刑となる可能性があるという。判決を待つ身ながら、カナダ独立リーグのトロント・メイプルリーフスと契約。１１日（同