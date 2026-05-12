ドラマシリーズ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が、11月11日よりPrime Videoにて独占配信開始。ビジュアルが解禁された。【写真】『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン2場面写真（43枚）全世界で1億8500万人以上の視聴者を獲得した本シリーズ。シーズン1と2は、全米の映画評論サイトのRotten Tomatoesで、批評家の高評価を示す、“Certified Fresh”を獲得している。『ロード・オブ・ザ・リング