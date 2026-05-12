１月１６日に第１子妊娠を公表したフィットネスプロデューサーのＡＹＡがふっくらおなかのマタニティーショットを公開した。２０２４年７月にクロスフィット選手として活躍する真伍と結婚したことを発表したＡＹＡ。１２日にインスタグラムを更新し「臨月に入りました」と報告し、夫婦そろってのマタニティーフォトを公開。「夫婦２人きりの生活も残すところあと数日間。『君』を迎え入れる準備は心身共に整ったあとは。カウ