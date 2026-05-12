◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神西勇輝投手▽ＤｅＮＡ筒香嘉智内野手▽広島田村俊介外野手▽ヤクルトオスナ内野手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ山本祐大捕手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク山本恵大外野手▽西武豆田泰志投手▽ロッテ岡大海外野手▽ロッテ山口航輝外野手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク尾形崇斗投手▽ソフトバンク柳町達