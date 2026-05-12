モデルで女優の大友花恋が見せた、全身ブルーの爽やかデニムコーデにファンがくぎ付けだ。１２日までにインスタグラムを更新し、「今日から今日好き新シーズンラヨーン編とっても見応えありました恋したり美味（おい）しいもの食べたりよく寝たりして５月病を置いてきぼりにして駆け抜けましょう」とつづり、ボブヘアに上下濃い青のデニムコーデ姿を披露した。この投稿には「かわいいかわいい」「綺麗で可愛