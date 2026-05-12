◇大相撲夏場所３日目（１２日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が西４枚目・朝翠龍（高砂）に押し出され、初日から３連敗となった。立ち合い頭で当たったものの、すぐに引いてしまって、朝翠龍を懐に呼び込んでしまった。「引いた？相手の圧力に負けてしまいました。これからですよ。悪い流れ？何も悪い流れだとは思っていません。体調はいいです」と前を向いた。元来はスロースターター。後半に力を発揮