穴吹ハウジングサービス高松市紺屋町 ランサムウェア（身代金要求型不正プログラム）の攻撃により香川県営住宅の入居者474人分の個人情報が流出したことが分かりました。 流出したのは、高松市の穴吹ハウジングサービスが指定管理者を務める30の県営住宅の入居者の氏名や電話番号、団地名、部屋番号です。 2026年2月、あなぶきグループがランサムウェアの攻撃を受けた際、穴吹ハウジングサー