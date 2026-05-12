記事ポイントマンションブランド「Brillia」による平面作品の公募展「Brillia Art Award Wall 2026」の作品募集が2026年5月12日より開始されます年齢・国籍・プロアマ問わず応募可能で、入賞2組には各20万円の賞金と「Brillia Gallery 新宿」での約6カ月間の展示機会が贈られます募集締め切りは2026年7月8日で、入賞作品は2026年8月以降に新宿センタービルMB1階のギャラリーエントランスに飾られます アートと暮らしの接点を