記事ポイント斎藤工、永尾柚乃、松本まりから豪華俳優陣が2026年5月15日カンヌに集結盆栽・大衆演劇・DJによる日本文化プログラムも同夜実施翌16日には国際映画祭関係者を交えたシンポジウムも開催決定 フランス・カンヌで開かれる国際映画祭の会期中、日本の映画人と文化を世界に発信するイベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が2026年5月15日に開催されます。JAPANESE NIGHT運営事務局が主要登壇者のラインナップを発