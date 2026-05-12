根岸製油所に到着したアゼルバイジャン産の原油を積んだタンカー＝12日午前10時28分、横浜市（共同通信社ヘリから）石油元売り大手のENEOS（エネオス）ホールディングスは12日、中央アジアのアゼルバイジャン産の原油を運ぶタンカーが横浜市に到着したと明らかにした。中東産に代わる調達が進む中「安定供給に向けた取り組みの一環」という。経済産業省によると、イラン情勢の悪化後に中央アジア産が日本に届くのは初めて。エ