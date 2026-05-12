最終話の配信が終わり、今なお多くの韓ドラマニアたちから“ロスの声”が鳴り止まない『ユミの細胞たち』シリーズ。今回はオリコンニュースではスタジオドラゴン創立10周年を記念し、本シリーズを大成功に導き、“ウェブ漫画実写化の成功例”を作り上げたイ・サンヨプ監督にインタビューを実施。『ユミの細胞たち』シリーズをはじめ、『知ってるワイフ』など、現実味をドラマに吹き込み視聴者の共感を集め“ロコ職人”とも謳われ