「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）２軍に降格していたヤクルトのホセ・オスナ内野手（３３）が１軍に合流し、出場選手登録された。池山監督は「戻ってきて『待ってました』とお伝えした」と会話したことを明かした。オスナは開幕から４番に座ったが４月下旬に１１打席連続無安打を記録するなど、２５試合に出場し打率・２４７、２本塁打１０打点。４月２８日に出場選手登録を抹消されていた。２軍では５試合に出場