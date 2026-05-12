憲法改正をめぐり、衆議院法制局などが作成した緊急時に国会機能を維持するための「緊急事態条項」に関する条文のイメージ案が判明しました。国会ではきょう衆議院憲法審査会の幹事懇談会が開かれ、衆議院の法制局や事務局がこれまでの審査会での議論を踏まえて作成した「緊急事態条項」のイメージ案を提示しました。JNNが入手したイメージ案では、緊急時に国会機能を維持するため、▼選挙の実施が困難な場合の「議員任期延長」や