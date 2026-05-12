俳優の川崎麻世が11日に自身のアメブロを更新し、妻・花音さんが釣った魚を使った豪華な夕食を公開した。【映像】GACKT＆川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は「昨日は昼からの仕事の後 妻が釣った魚で美味しい晩御飯を作ってくれると言うので足りない食材を買いにスーパーに行って来ました」と報告。花音さんが釣った魚は「美味しい黄金アジです」と明かし、以前出題していたクイズの正解が「30匹でした」と