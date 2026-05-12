大谷翔平が投手として躍動する一方、打者としては苦悩の日々を送っている--。日本時間12日（以下同）、ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでジャイアンツと対戦。先発マウンドに上がった佐々木朗希は6回途中まで3失点の粘投を見せたが、救援陣が打ち込まれた。結局、ドジャースは3-9で完敗。2週間半ぶりに地区首位の座から陥落した。◆大谷翔平に見え始めた異変 1番・指名打者で先発出場した大谷は、この日もバットから