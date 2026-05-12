■MLBドジャース3ー9ジャイアンツ（日本時間12日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのジャイアンツ戦で今季7度目の先発、5回0/3、91球を投げて、被安打6（1本塁打）、奪三振5、四死球2、失点3（自責点3）。2対1とリードした6回、先頭打者から3連打で2点を奪われ逆転されて降板。7回にM.マンシー（35）が同点ソロを放って