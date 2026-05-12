「だ だ だ！だ！だ！だだ！」横浜アリーナに響き渡る印象的なフレーズとともに、ポップアップで勢いよく飛び出して歓声を浴びた。7人組グループ・WEST.が『LIVE TOUR 2026 唯一無二』の横浜公演を5月5日に開催し、約1万5000人のファン”ジャス民”が集結した。今年CDデビュー12周年を迎えた彼らは、新作アルバム『唯一無二』を引っ提げて、全31曲のパフォーマンスでファンを熱狂させた。今回のテーマは、”唯一無二を探す旅”。メ