タレントの鈴木奈々さんが5月12日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を公開しました。【写真を見る】【 鈴木奈々 】「ニーハイソックス履けばミニスカ履ける！」ゴルフ場での“お仕事コーデ”を公開鈴木さんは「今日はゴルフ場でお仕事でした天気が良くて気持ちよかったー！サイコーゴルフウェア可愛くてお気に入りです」と綴り、自身のゴルフウェア姿の画像を投稿しています。 鈴木さんは、紺色の半袖ポロシ