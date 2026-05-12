タレントの堀ちえみが11日に自身のアメブロを更新。娘・彩月さんとその彼氏から母の日のプレゼントをもらったことを報告した。【映像】堀ちえみ、韓国の美容皮膚科へ “施術後の姿”を披露この日、堀は「Sくんと彩月から、母の日のプレゼント」と切り出し「嬉しすぎて、パッケージを撮り損ねてしまいました」とコメント。プレゼントされたハンディファンについて「一度も買ったことがなく、これが欲しいと思っていた」「毎年ど