「日本の中で一番熱い場所が新宿！ そんな夜にしようぜ！」松倉海斗が夜の歌舞伎町に向かって叫んだ。4月16日、東京・東急歌舞伎町タワーでアイドルグループ・Travis Japanが2ndシングル『陰ニモ日向ニモ』のリリース記念イベントを開催した。日が傾き始めた歌舞伎町の広場に、ホワイトとブラックの衣装に身を包んだ7人（七五三掛龍也、吉澤閑也、松倉海斗、宮近海斗、松田元太、中村海人、川島如恵留）が現れると、抽選で選ばれた