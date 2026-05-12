ルフトハンザ向けの初号機アメリカの航空機メーカー、ボーイングの公式SNSアカウントは、同社が開発を進めている大型旅客機「777-9」のルフトハンザ航空向け初号機が初飛行したと投稿しました。これと同時に、胴体が塗装されていない緑色の状態の777-9が離陸する、珍しいシーンが動画で公開されています。【動画】えっ…これが素っ裸の「新・世界最長巨人機」異様な離陸シーンです777Xは「ボーイング777」をベースにサイズアッ