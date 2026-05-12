犬がみせる本能的な行動9つ 愛犬と生活していると、人間にはない野生的な行動に驚かされることがありますよね。犬の行動には、祖先であるオオカミから引き継いだ本能が関係していることが多いです。 ここでは、野生味溢れる仕草の意味とともに、犬がみせる本能的な行動9つをご紹介します。 1.食べ物や物を隠そうとする お気に入りのおやつやおもちゃなどを、クッションの下やカーペットのすき間などに鼻で押