環境負荷を低減しながら害虫被害を抑える技術 カフェインの過剰摂取は人の健康に有害な影響を与えることが分かっています。果たして、ムシにとってもカフェインの過剰摂取は有害なのか…、岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の宮竹貴久教授らからなる研究グループは穀物の害虫として知られる「コクヌストモドキ」に対して、カフェインの過剰摂取が及ぼす影響を調査しました。 【写真をみる】穀物害虫「コクヌストモド