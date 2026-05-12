マッチングアプリで知り合った男性から、現金100万円をだまし取った疑いで、岡山県倉敷市の接客業の女（24）が逮捕されました。 警察によりますと、女は借用名目で現金をだまし取ろうと、2021年12月に岡山市内のコンビニエンスストアの駐車場で、広島市の会社員の男性（53）に対し、別の知人である男性（45）が連帯保証人となることを承諾しているように装った嘘の契約書を提示し、男性（53）から現金100万円をだまし取った疑いが