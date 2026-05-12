福島県の磐越自動車道で高校生など２１人が死傷した事故を受けて、北海道教育委員会は、貸し切りバスを利用する際に、校長が事前にルートや契約を確認することなどを求める緊急通知を出しました。この事故は、福島県の磐越道で新潟県の北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、２１人が死傷したものです。事故を受けて道教委は、部活動などで生徒を引率する際の対応