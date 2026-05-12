高橋はここまで4完封と圧巻投球を続けている（C)産経新聞社野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は開幕から快進撃を続けている阪神左腕、高橋遥人をクローズアップする。【動画】これは打てない…高橋遥人の圧巻の投球シーン圧倒的な存在感を放っている。高橋はここまで5試合に先発、4勝0敗、4完封、3連続完封、防御率0.21と異次元投球を続けている。佐野氏は左腕の投球につい