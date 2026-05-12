◇MLB ジャイアンツ9-3ドジャース(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは日本時間12日、負傷者リスト(IL)入りしていたムーキー・ベッツ選手が実戦復帰。久々に大谷翔平選手・ベッツ選手・フレディ・フリーマン選手のMVPトリオがスタメンに名を連ねました。ベッツ選手は日本時間4月5日のナショナルズ戦で途中交代。翌日には「右腹斜筋の肉離れ」により10日間の負傷者リスト入りが発表されていました。開幕から8試合に出