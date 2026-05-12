日本野球機構（ＮＰＢ）は１２日、出場選手登録を公示。ヤクルトはホセ・オスナ内野手を出場選手登録した。オスナは開幕から４番に座ったが４月下旬に１１打席連続無安打を記録するなど、２５試合に出場し打率・２４７、２本塁打１０打点だった。４月２８日に出場選手登録を抹消された際に池山監督は「不振だった。（状態が）上がってこない。抹消してまた元気な姿で戻ってくることを願いながら。先は長いし」と説明し期待を