タマディックは、2017年から「株式会社タマディック健康宣言」を制定し、社員の健康課題の把握と必要な施策を検討することで、心と身体の健康づくりを支える職場環境を推進している。今年から「All for Well Engineer Life」をコンセプトに掲げた新オフィスが稼働開始することを背景に、昨年には、エンジニアがよりよく働ける環境づくりを追求する健康経営の取り組みの一環として、「タマディック健康経営研究所」を発足した。今回